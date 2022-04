Florence JALLUD

Professionnelle de la vente à domicile et marketing de réseau depuis les annees 2000, je me specialise dans les activites professionnelles ayant trait au secteur de la beaute , du luxe et du bien etre

Passionnee par les challenges j ai decide de developper la francophonie avec mon partenaire professionnel la societe Livesmart 360 une societe specialisee dans le chocolat haut de gamme



Le chocolat ne connaît pas la crise ! Les chiffres ne mentent pas, tout le monde aime le chocolat, dans le monde entier

Plus qu une gourmandise le chocolat represente un empire industriel en croissance exponentielle

Voyez l opportunite Livesmart 360 du point de vue d un entrepreneur, un secteur hyper porteur, une demande en pleine explosion, un potentiel ENORME pour developper une activite rentable sur le long terme

Livesmart 360 ce n est pas que du simple chocolat





Mes compétences :

Marketing relationnel

MLM

Vente directe