Florence JARY

Coach certifiée de l’académie du coaching depuis 2006, j’ accompagne les leaders et managers d’équipes dans leur phase de changements clés et évolutions professionnelles.

Je conseille et forme les acteurs de la fonction sur les solutions de développement RH.

Je concilie dans ma pratique une profonde connaissance de l’Humain et une expérience des environnements internationaux.



Certifiée MOTIVA, Appreciative Inquiry, GOLDEN, HOGAN, DISC, Process communication, 360°feedback…, j’ai a une connaissance approfondie des outils psychométriques.



Je suis membre de la Fédération Francophone de Coaching Professionnel (FFCPro)









Mes compétences :

Coach professionnelle certifiée: Académie du coach

• Process communication management (Kalher)

Certifications : • OPQ • STRONG et Orient expert

• Golden, MBTI