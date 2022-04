Florence JUNCKER

Actuellement :



Responsable flagship Any d'Avray (chevelures d'Appoint) et de ses ateliers parisiens





Précédemment :



Directeur de clientèle pour société suisse. Bijouterie industrie

Agent pour fabricant étranger dans le secteur de la bijouterie Haut de gamme, spécialisé dans l'usinage de pièces très précises



Directrice de la Galerie et des boutiques de l'Hôtel Ritz Paris. Responsable du dévélopement de la Trade mark.



Compétences :

Gestion centre de profit

Management équipes de vente et personnel administratif (jusqu'à 26 personnes)

Vente produits haut de gamme

Marketing

Evènementiel



Hôtel Ritz - Cartier - Yves Saint-Laurent - Ferrari



Membre de l'Assocation Saint Maurienne pour le développement économique : ASMADE



Luxe

Vente

Bijouterie

Management