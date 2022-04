Florence JUNKER

Formée au CEC, je relis et corrige vos documents, magazines, plaquettes publicitaires, bilans d'activité, épreuves.

Pour les particuliers, je relis les lettres de motivation, les CV, les rapports de stage, les thèses, les manuscrits, les courriers administratifs.



On ne pense pas toujours avoir besoin d'une correctrice, mais personne n'est parfait. La langue française est complexe, et s'il n'y avait "que" l'orthographe et la grammaire, tout serait "idéal". Mais, il y a aussi la ponctuation, la typographie, le choix du vocabulaire...



Alors n'hésitez pas et ne prenez pas de risque : un document sans faute fera la différence.



Mes compétences :

Adaptabilité

Service client

Rigueur