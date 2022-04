Florence LA

Charismatique, j'ai une forte énergie et beaucoup de volonté.



Après avoir occupé un poste dans le secteur de la vente pendant plusieurs années, j'ai souhaité en changer pour une mission transversale aux multiples casquettes.



J'ai aujourd'hui la chance de pouvoir contribuer à l'accueil, l'attractivité et l'ambiance commerciale d'un magasin.

Je conçois et réalise le balisage du site et joue le rôle de conseil en étant force de propositions sur les bonnes pratiques à acquérir auprès de mes collègues sur le sujet.

Je gère un budget annuel, ainsi que les commandes de stocks nécessaires au besoin de mon service, aux besoins quotidiens et spécifiques des différents rayons et des besoins relatifs aux différentes opérations commerciales.

Je contribue à la bonne gestion des aléas quotidiens et contrôle également le respect de la législation sur les prix.

Je suis liée à différentes entités internes ou externes avec lesquelles nous concevons des supports pédagogiques dans le respect de la charte imposée;

Nous mettons tout en oeuvre pour la satisfaction de nos clients.



Les relations humaines, les challenges, les responsabilités, la confiance, l'organisation, la gestion, la convivialité, le sens, et l'autonomie sont mes moteurs.



Je reste donc à l'écoute de l'employeur qui sera en mesure de reconnaitre en moi la candidate idéale pour un poste où les relations humaines sont au coeur de la relation professionnelle.



Mes compétences :

-Tempérament propice au travail en équipe.

-aptitudes naturelles organisationnelles.

-rigueur

-Excellentes qualités relationnelles.

-grande capacité d'écoute et d'empathie.

-Sens du service