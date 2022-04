Durant mes 17 années d'expérience, j'ai pu acquérir diverses formations qui m'ont permises d'évoluer au sein de l'entreprise et de découvrir une réelle passion du contact, et de pouvoir prouver ma discretion et mon volontarisme dans mon travail.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conscience professionnelle

Informatique

Communication

Comptabilité

Qualité

Management