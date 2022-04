Florence LAFAY

Mon parcours professionnel atypique, notamment au sein d'un grand groupe industriel français, m'a permis d'acquérir compétences et connaissances dans les domaines de la qualité, sécurité, environnement, mais également, d'avoir un certain recul sur l'organisation du travail. Ces différentes aptitudes conjuguées, me conduisent à détecter rapidement les points de défaillance des systèmes en place et à proposer des actions d'amélioration pertinentes.



Très investie dans ma fonction de Responsable Qualité Sécurité Environnement, je suis motivée par la satisfaction des clients, le bon fonctionnement de l'entreprise, et l'épanouissement professionnel de ses collaborateurs.



Mes compétences :

Référentiels HACCP, MASE, UIC

Management d'équipe

Développement commercial

Normes ISO 9001, 14001, 17025, 3951-1/2859-1

Logistique

Maîtrise du Pack Office

Anglais