Diplômée du Celsa, et de deux troisième cycles en Communication politique et Sociale et Marketing produit de Luxe (Cartier), Florence Lambert a effectué la plus grande partie de sa carrière en tant que consultante en communication-RP et communication RH pour de grands groupes nationaux ou internationaux. Parallèlement, impliquée depuis toujours dans la gestion de patrimoine, passionnée par l’immobilier et par Paris, elle s’associe avec trois professionnels reconnus de l’immobilier, des Ressources humaines et du management international pour fonder RELOCATE Paris.



Relocate Paris a pour vocation de gérer de A à Z la mobilité nationale et internationale des salariés/expatriés et de leur famille mutés sur Paris et ses environs. Ses services de relocation sont adaptés aux besoins de chaque expatrié.



Notre équipe est composée de spécialistes en leur domaine: formalités d’immigration, protection sociale, recherche de logement, inscriptions scolaires, formation interculturelle, cours de français, assistance administrative, fiscalité, etc…



RELOCATE Paris – 31, rue Greuze 75116 –florence.lambert@relocate-paris.com // + 33 (0)6 17 29 06 34 // + 33 (0)1 44 15 97 96 //







Mes compétences :

Ecoute

Animer

Accompagnement individuel

Entrainer, convaincre, négocier

Accompagnement au changement

Sens du contact