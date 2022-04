Florence LE BAILLY

Ingénieur de formation, je travaille depuis 15 ans dans l'ingénierie, le développement ou les essais. Toujours dans l'industrie, je connais des secteurs comme les machines tournantes dans la Chimie et la Pétrochimie et depuis peu le nucléaire, la ventilation dans le ferroviaire ou les équipements de plongée sous-marine.

Les métiers de spécialiste et de chef de projets satisfont mon pragmatisme. J'aime avoir des objectifs et les voir se réaliser.

Je cherche aujourd'hui à développer une dimension relationnelle/management avec des métiers en interface avec des clients internes et externes.

Mes facilités linguistiques sont un atout pour une société de dimension internationale.



Je suis intéressée par une expatriation en famille.



Mes compétences :

Aéronautique

Allemand

Anglais

Chimie

Ingénierie

Machines tournantes

Mécanique

pétrole

Qualification

Ventilation