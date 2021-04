Consultante et formatrice interculturaliste - certifiée TIP (The International Profiler)

Double formation en langues et en anthropologie sociale (EHESS)

J'interviens en entreprise et pour l'Education Nationale en tant que formatrice.

Domaines de compétence: l'interculturel au service des entreprises; traductions (français, anglais, grec); connaissance approfondie du secteur éditorial.

Collaboratrice pour La Revue et Jeune Afrique.