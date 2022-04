Coach de dirigeants, Superviseur des métiers de l'accompagnement



Nordine lahlou, coach de dirigeants, superviseur systémique, facilitateur et consultant en conduite du changement depuis 15 ans, a rejoint le monde du management et du coaching après avoir dirigé une compagnie Théâtrale en tant que metteur en scène pendant 20 ans.



Il accompagne les dirigeants, cadres supérieurs, directions générales, responsables de départements, dans les phases de changement.

L’objectif étant de redevenir acteur de sa trajectoire professionnelle : mieux vivre avec ses émotions, mieux appréhender le système de relations que l’on construit, revisiter son fonctionnement ou celui de son équipe dans des contextes de plus en plus complexes et éphémères



Il imagine et construit des événements de vision sur mesure pour aligner et développer la créativité des responsables de programmes et projets, concevoir des nouvelles stratégies, créer et mobiliser les équipes. L’enjeu étant de produire des solutions à haute valeur ajoutée et à très fort impact dans un minimum de temps afin d’obtenir des manières de faire nouvelles, des solutions et des engagements, toujours mieux négociés et partagés, et rapidement mis en œuvre



Il a eu la chance d’être intégré dans la première équipe de coaching d’équipe développée par Capgemini consulting en 2000, l’Accelerated Solution Environnement.

Polyvalent dans son approche il travaille dans de nombreux secteurs (Santé, Industrie Automobile, Agroalimentaire, Secteur de l’éducation, Cadre législatif, Gestion des villes, Formation professionnelle, Monde associatif, Aéronautique, Logistique, Transport).



La transition entre le monde de l’art et le monde de l’industrie s’est faite durant les très nombreux événements de vision et d’organisation auxquels il a participé. Pour lui la gestion de la complexité entre les 50 métiers du Théâtre et les nombreux métiers des grandes entreprises est de même nature. Nordine Lahlou a ainsi changé de métier et appris les métiers du changement et de l’accompagnement du changement.





Mes compétences :

Création

Vision

Présentation

Réalisation

Transmission

CORDIALE BON RELATIONNEL PROFESSIONNALISME