Olivier GATTEL

Notre centre d'affaires (ZF Business Center) propose un ensemble de service dans un batiment de 1700 m².

Nous vous proposons une gamme de bureau de standing et un équipement des nouvelles technologie.

Un choix de bureau à votre convenance allant de 10-20-30-40-100 et 200m².



Nous vous proposons également une solution clés en main à votre implantation. nous vous apportons aide à vos démarches administratives,conseil juridique & fiscale lors de constitution juridique.



POURQUOI TANGER FREE ZONE.

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE STRATÉGIQUE:



Situé à "Tanger Free Zone" secteur des rencontres de savoir faire pour les secteurs de l'automobile, équipementier, Aéronautique, textile et de services.

Cette zone est située à 15 Km du Sud de l'Europe.



D'une superficie totale de 345 hectares et plus 400 entreprises Européennes déjà en activités.

La Zone Franche d'exportation de Tanger bénéficie d'un régime fiscal des plus avantageux. Elle est desservie par un grand port, est mitoyenne à l'aéroport international de Tanger. Elle dispose d'une main d'œuvre hautement qualifiée et à coût compétitif. La zone franche a pour objectif d'offrir à l'investisseur une opportunité unique d'investissement dans un environnement protégé et de libre échange.



Voici les principaux avantages d'une société offshore à Tanger Free Zone:



- Pas d’impôt sur les sociétés ni sur les bénéfices ( voir conditions)

- Pas de T.V.A

- Une seule personne est nécessaire pour la constitution de la société

- Pas de capital minimum pour constituer la société

- Enregistrement de la société à distance sous 7 jours ( voir les conditions)

Plus d'infos...



