Hélène BABOK-HAEUSSLER

Sens&émergence permet aux managers, dirigeants, et leurs équipes de créer les conditions de la coopération pour gagner durablement en performance et gérer les transitions efficacement.



Pour servir cet objectif, sens&émergence propose des accompagnements individuels ou collectifs en France et en Europe, reposant sur des approches de coaching, de facilitation de réflexions collectives et de consulting en RSE.



Ce qui me motive ? Etre facteur de changements profonds, durables au service d'une économie positive et responsable.

Concrètement, mon action permet

- aux managers et dirigeants, porteurs de changement, de trouver la bonne posture au sein de leur organisation

- de favoriser les conditions de la coopération pour faire émerger, concevoir et déployer des visions partagées innovantes

- aux organisations d'être plus apprenantes et à développer l’intelligence collective pour opérer les transformations nécessaires à leur pérennité.



Pour cela je m’appuie sur un parcours professionnel de 20 ans dans des environnements internationaux et en constante mutation. J’ai mené des projets de changement dans mes fonctions de Directeurs de Développement Durable et Directeur de la communication interne ainsi que lors de mes expériences opérationnelles en marketing et formation commerciale.



Développer la confiance, l’autonomie et la responsabilité ; miser sur la coopération: voilà les ingrédients qui me paraissent essentiels à toute transformation autant individuelle que collective.



Mes compétences :

Intelligence Collective

Développement Durable

Communication

Accompagnement

RSE

Gestion de projet