Florence MELLE TROLY

Parcours professionnel très diversifié. Depuis 2012 : Essaye de me reconvertir dans la transaction immobilière.



Expériences professionnelles dans la bureautique/secrétariat ainsi que dans la télévente et le téléconseil (spécialisation vins) et la "pige " immobilière.



Mes diplômes : Niveau BTS (Professions immobilières). Diplôme pas obtenu mais validé partiellement en 2018.

Diplôme qualifiant en IFV (vente vins et spiritueux) ; Equiv Bac.

Titre professionnel Réceptionniste en hôtellerie (Equiv.Bac)

CAP/BEP (bureautique-secrétariat).



Mon anglais est intermédiaire-B1. Certifié par le diplôme en compétence des langues (DCL) en décembre 2020.



Volontaire, pugnace, ambitieuse, je veux réussir ma vie professionnelle. Prête à étudier toutes propositions professionnelles correspondantes à mon profil.



Rêve de m'installer à l'étranger particulièrement les USA, l'Australie ou Londres et sa proche banlieue. Prête aussi à quitter ma région pour le sud de la France.



Mes compétences :

Télémarketing

Conseil immobilier

Gestion de la relation client

Vins

Secrétariat



Mes notions :

Droit,

Comptabilité,

Réception hôtelière.