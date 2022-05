Solveig PONCELET

Vente et conseil.

Animation dégustations commerciales.

Gestion d’agenda, prise de rendez-vous pour les Responsables.

Accueil téléphonique et physique.

Classement, organisation administrative.

Réalisation des courriers/correspondance des Responsables.

Traitement des réclamations clients.

Recouvrement des créances impayées.

Réalisation des devis et facturation.

Maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook, Powerpoint et SAP

Langues : français (maternelle) et anglais (courant)





Mes compétences :

Vente

Organisation d'évènements

Assistanat commercial

SAP

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint