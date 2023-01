Florence MICAND

Actuellement formaliste dans une étude familiale, ma capacité d'analyse et ma rigueur me permette de gérer seule l'ensemble des formalités postérieures et préalables des actes en droit immobilier et droit des sociétés. En parallèle, de façon ponctuelle je m'occupe du service comptabilité en cas d'absence du comptable, dans le cadre de la "journée simplifiée".



Conseillère Mutualiste à l'agence SOLIMUT Centre Océan de Brest, j'ai géré la fidélisation, la prospection et le développement d'un portefeuille de particuliers, TNS et TPE.



Chargée de développement à la CGPME Finistère, ma mission consistait à rencontrer les adhérents et prospects afin de développer le réseau et renforcer la représentativité de cette organisation syndicale patronale. J'ai également mis en place des partenariats commerciaux et organisé des animations collectives dans le but daccroître la notoriété de la CGPME Finistère. Cette expérience a renforcé mon intérêt pour la relation clientèle, en particuliers dans l'approche et le contact avec les entreprises.



J'ai travaillé quelques mois au sein de la mutuelle Smatis, où jai géré des contrats dassurances santé en répondant de manière précise aux diverses demandes des adhérents, par téléphone, courrier ou mail. Jai également assuré le traitement et le suivi de certains dossiers contentieux au niveau du pôle recouvrement. Cette mission de quelques mois m'a énormément appris sur l'approche de la relation client.



J'ai travaillé 6 ans dans les services de renseignements de l'Armée de l'Air. J'ai effectué de nombreuses missions de recueil de renseignement en France et à l'étranger, où j'ai encadré et animé des équipes de travail de 3 à 6 personnes. Cette expérience m'a appris à m'adapter à diverses organisations et services, à respecter la confidentialité des données, tout en restant réactive, organisée et rigoureuse.



Mes compétences :

Aide-comptable

Force de proposition

Formation de collaborateurs

Gestion de la relation client

Organisation de soirées thématiques

Représentation à des salons / forums

Animation d'équipe

Gestion de campagnes mailing

Développement de partenariats

Animation de réunions

Organisation et suivi d'activité

Analyse et validation de dossiers

Développement commercial

Dynamique, réactive, rigoureuse

Capacité d'adaptation

Attachée aux résultats