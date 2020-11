Florence MULLOT

Autodidacte, j'ai d'abord créé mes propres sites personnels puis décidé de créer pour les autres.

En 2008, voulant me spécialiser dans le métier de webdesigner, j'ai choisi de suivre une formation dans une école de Design afin de parfaire mes compétences. J'ai donc intégré le CEFIRE en Design Graphique et travaillé pendant un an dans l'agence MOONDA en tant qu'assistante graphique, webdesigner.



J'ai poursuivi en tant que webdesigner de l'agence Studio l'Alternative à Monségur, puis comme Responsable Artistique Junior à l'agence Cortix à Mérignac qui a ensuite été racheté par Publicis Webformance.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Réseaux sociaux

Internet

Web

Communication

SEO