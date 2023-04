Florence PELAEZ (PELAEZ )

Diplômée d'un Master 2 RH et forte de 5 années d'expériences, je cherche une nouvelle opportunité



Je possède un background technique pointu de part l'obtention de Licence en Biologie/Géologie ainsi qu'en énergies renouvelables bénéfiques pour recruter des profils spécifiques



J'ai occupé successivement les fonctions de «chargée de recrutement et relations écoles» dans laquelle j'ai pu démontrer mon aisance relationnelle et mon autonomie sur l'ensemble du process puis «Gestionnaire formation», où j'ai dû faire preuve de rigueur et d'organisation pour déployer le plan de formation.



Par la suite, la diversité des missions RH généraliste effectuées a contribué à améliorer ma polyvalence, mon esprit d'analyse et la compréhension du cadre légal.



Jai notamment eu l'opportunité de piloter des projets en formation et GPEC, de la définition du besoin jusquà l'animation des réunions et mettre en œuvre la politique de communication interne.

Jai également appris à gérer les problématiques liées à la diversité et ai acquis une expertise sur le sujet du handicap de par ma mission à l'AGEFIPH dans le conseil juridique aux entreprises.



J'ai également pu acquérir une compétences en gestion des temps et des absences et en administration du personnel (mutuelle/ Tickets resto/ chèques vacances) de ma mission au sein de l'association LA BRECHE



Mes compétences :

Recrutement

Formation professionnelle

Intégration

Administration du personnel

Diversité et santé au travail

Relations sociales

veille juridique