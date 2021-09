Florence RICHARD

J'ai décidé de reprendre mes études à 36 ans et pour faire quelque chose de complètement différent. Je suis actuellement en stage pour 4 mois par rapport à ma formation d'Acheteur. Je peux enfin m'exercer à mon futur métier et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix.



Je suis Acheteur Industriel depuis fin aout 2011 dans le secteur automobile, un poste à 100% plein de stress mais que j'adore



Depuis début novembre 2012, je suis Responsable Achats dans la même société et gére les achats des matières premières pour 3 sites.



Mes compétences :

Vente