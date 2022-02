Florent BARDOUT

Expérience de plus de 15 ans dans les médias.

Expertise 360 : Print / Digital / Social / Audio / Vidéo / Evénementiel



3 premières années en Agence média

(Conseil et accompagnement clients, stratégies pluri-média, Planning strat, Achat média)



Puis en Régie publicitaire

(Management équipes commerciales, stratégie de développement et accompagnement opérationnel, stratégies de moyens, développement commercial, fidélisation et optimisations des revenus)



Profil Manager commercial, spécialisé Digital, Brand Content, Brand Publishing & solutions 360°.



Accompagnement des éditeurs dans la monétisation des contenus, recommandation et recherche de financement sur les leviers à potentiel.



Membre du Comité de Direction depuis 2018.