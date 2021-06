Florent CALMONT

Je suis actuellement responsable support technique plastique chez ONDUCLAIR ; l'usine de production du groupe ONDULINE.

Je m'occupe du suivi et résolution des réclamations clients ainsi que de la remontée d'informations sur les produits pour l'amélioration continu de notre gamme de produit.

Je suis également l'appui technique et de terrain pour aider les clients ainsi que les commerciaux du groupe de part mon expérience de 4 ans de conduite de travaux.



Mes compétences :

Rapide autonomie

Goût du challenge et du travail

Facilité d'adaptation

Organisée et sérieuse