Florent MARCHAND

Mon travail touche essentiellement le domaine des fluides, en d’autres termes tout ce qui concerne la climatisation / ventilation / chauffage et plomberie / sanitaire.

La synthèse technique et architecturale sont mes principales activités.

Cela permet d' effectuer la coordination spatiale des lots techniques ou architecturaux dans le bâtiment à partir de plans d exécution des entreprises.

Je peux également réaliser vos plans EXE sur les logiciels AUTOCAD et REVIT MEP.

Je vous propose de consulter mon site: http://www.cad-concept-design.fr



Mes compétences :

Synthèse technique

Synthèse architecturale

Dessinateur indépendant

Projeteur

AutoCAD

Permis de construire

Dessin

Architecture

REVIT MEP

BIM