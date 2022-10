Florian DARLEY

Je travaille depuis 14 ans dans l'aéronautique au sein du groupe Sogeclair. Mes expériences se répartissent entre la gestion de configurations, l'encadrement d'équipes, l'amélioration de processus et d'outils. Depuis 2018, j'ai évolué vers la transformation numérique et fort de mes expériences précédentes, je développe désormais des outils de suivis (bases de données et tableaux de bord) que je veux au plus proche des processus suivis et facilitant le travail des utilisateurs.