Florian HOT

Mes compétences s'inscrivent dans le champ des sciences humaines et sociales, plus particulièrement de la sociologie, et s'articulent autour de la production et de l'analyse de données (quali/quanti). Je les déploie tant dans le cadre de la recherche académique que pour des missions d'étude et de conseil, en privilégiant le champ des politiques publiques de l'action sociale et du médicosocial.



Recherche : j'interviens aux différents stades de l'enquête scientifique (définition méthodologique, travail de terrain, analyse et restitution) ainsi qu'en matière de gestion de projet.



Etude et conseil : je propose des prestations d'analyse de besoins, de diagnostic territorial, d'évaluation de dispositif et de production de préconisations associées.