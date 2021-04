Florian HOULLIER

Ma formation ciblée sur les nouveaux produits et nouveaux processus couplée à celle que j’ai reçue au sein de la société FFDM-PNEUMAT par le biais du Directeur Général et des différents responsables de production et responsables commerciaux, m’ont permis de me faire mes premières armes dans l’industrie.



En participant activement à des projets d’envergure j’ai acquis une certaine expérience organisationnelle et technique sur la manière de gérer un projet, une équipe, un budget…

Mon dynamisme, mon engagement sont reconnus.



Ma prise de recul sur les obstacles et sur les méthodes déjà en place me permettent d’apporter une critique constructive recherchant par la suite l’efficience à moindre coût.



De plus, mon poste me permet d'améliorer mon contact avec tous types de personnalités ainsi que de développer des compétences techniques et commerciales.



Mes compétences :

Industrialisation

Chargé d'affaire

Gestion de projet

