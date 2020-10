Florian JEANDEL

Mise en place et pilotage/animation des systèmes de management en Qualité, Sécurité et Environnement.

Évaluation des risques professionnels & Document Unique.

Audits process & chantier.



Description et analyse des normes -- > ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO TS 16949, NF SERVICE, NF383, DESP.

Outils Qualité -- > PDCA, 5S, 5M, 5P, Lean, arbre des faits, pareto, gantt, ... .



Management -- > Moniteur de danses de couples (de 10 à 100 personnes suivant si cours, stages, initiations ou animations d'événements sociaux).



Outils informatiques -- > Pack Office, bases de données, SPHINX (analyses statistiques), AutoCad, AS-400, langages web (HTML, JAVA).



Mes compétences :

Outils bureautique

QHSE

Qualité

Norme HSE

Sécurité

Environnement

AutoCAD