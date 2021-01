Florian LE BRAS

Mon but est d'apporter compétence et bonne humeur à l'entreprise et à l'équipe que j'intègre. Mon expérience en création, mise au point et développement d'essais biologiques ont permis de mener à bien des projets liées aux sciences du vivant (pharmaceutique, maladies nosocomiales...). De plus, j'ai une forte capacité d'adaptation qui m'a permis d'aller travailler au Canada anglophone et dernièrement d'intégrer et de me former très rapidement aux techniques de Data Management. J'ai également géré l'utilisation de ces données dans tous les sites de production de la zone EMEA pour une entreprise de rang mondial. J'aime ces challenges, apprendre et découvrir de nouvelles choses. J'apporte également une réelle attention au cadre de travail ainsi qu'à la création et au maintien de bonnes relations avec mes collègues. Je suis quelqu'un d'ouvert et de bonne humeur qui pense que de bonnes relations humaines amènent à de grands résultats.



Mes compétences :

Transfection cellulaire

Mise au point protocole pour microscopie confocale

Killing curves

Microscopie confocale

PCR, RT-PCR, qPCR

Conjugaison

Recherche Scientifique

Culture cellulaire

Extraction ADN, ARN

FACS

Nanodrop

Clonage

Expression de protéines modifiées

Adhésion bactérienne sur cellules eucaryotes

Elaboration de mutants bactériens

Localisation protéique par immunocytochimie

Biologie moléculaire

Transformation bactérienne

Spectrophotométrie

Electrophorèse SDS PAGE et sur gel d`agarose

Experimenté en stress oxydatifs

Mise au point d`un modèle in vivo de colonisation

Etude liaison à un récepteur avec radioligands

Biologie cellulaire et moléculaire

Biotechnologies

Biochimie

Biologie

Sciences du vivant

Cosmétique

Industrie pharmaceutique

Gestion de projet

Data Management

Formation et support de formation

Animation de réunions

Coordination de services

Reporting