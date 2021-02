Florian LONGUETEAU

Titulaire d'un doctorat en dynamique des fluides et d'un master de recherche en mathématiques appliquées, j'ai deux passions : les sciences et l'enseignement.

Depuis plusieurs années, je suis enseignant indépendant en maths/sciences au sein de structures privées à taille humaine ainsi qu'en cours particuliers à domicile.

Mon expérience auprès d'un public très diversifié me permet d'intervenir dans tous types de structures (particuliers, lycées professionnels, prépa concours, université...) et auprès d'un public de tous horizons (jeunes apprentis, lycéens, adultes...).

Au fil du temps, en parallèle de l'enseignement général en maths/sciences, je me suis spécialisé dans le conseil méthodologique et la préparation aux examens et concours.

Je reste en veille et à l'écoute de toute proposition de volumes d'enseignement en maths et en sciences.



Ma pédagogie en quelques mots :

- cours vivants et dynamiques, dans un climat de confiance et de dialogue, favorisant la motivation à apprendre et la mise en pratique des connaissances.

- utilisation d'une méthodologie expérimentée et éprouvée pour travailler efficacement : techniques de mémorisation des notions de cours et des méthodes, organisation optimale dans le temps et dans l'espace, identification et mobilisation des aptitudes personnelles.



Plus d'infos sur : http://www.cours-maths-bordeaux.fr



Mes compétences :

Création de site web

Fortran 90

Joomla!

Html/css

Wordpress

Langage c

Langage C++

Géogébra

Linux/UNIX

Internet

Préparation aux examens

Physique

Mathématiques

Enseignement

Ecoute