Florian MUNIER

Provenant d'une formation en Mesures Physiques, je me suis rapidement intéressé au monde industriel.

J'ai donc complété mes connaissances par le biais d'un master Génie Industriel à l'université de Strasbourg effectué en alternance, dans la Qualité, au sein de l'entreprise Lohr Industrie.

Mes tâches principales sont la gestion du SMQ de l'entreprise (audits internes, revues Qualité, indicateurs, tableau de bord, plan d'actions qualité, documentation, audits externes) ainsi que le développement des outils de communication au sein des ateliers de production.

Toutes ces actions s'articulent autour de démarches d'amélioration continue. Il s'agit d'une réelle vision de l'entreprise qu'il faut exploiter au maximum.



Les domaines qui m'attirent le plus sont la qualité, l'amélioration continue ou encore la logistique.

J'aime beaucoup la gestion de données et de chiffres.



Durant mon temps libre, je suis également moniteur aspirant de ski alpin à l'ESF de La Bresse (week-end et vacances scolaires). Je suis en cours de formation, celle-ci étant relativement longue.



Mes compétences :

Solidworks

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lean Manufacturing

LabVIEW

Internet

HTML

C Programming Language

Autocad

Visio

Assurance qualité

Gestion des stocks

Gestion de la production

Lean management

Travail en équipe

5S

Audit