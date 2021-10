Diplômé de l’école d’ingénieurs Polytech' Tours dans la spécialité Génie de l’Aménagement, j'ai orienté mon parcours professionnel dans le domaine des déplacements et des transports.



Mes compétences :

Urbanisme

Ingénierie des transports et déplacements

AutoCAD

Dynasim

ArcGIS

Analyse et prospective territoriale

Analyse de données qualitatives et quantitatives

Travail en mode projet

Microsoft Access

Microsoft Office

QGIS

Girabase