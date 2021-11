Florian SPECIA-NUÑEZ (SPECIA)

J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans dans l'entreprise Mcdonald's de Foix. J'étais équipier polyvalent jusqu'en 2010 où j'ai évolué en tant que Hôte. J'ai effectué un BTS Management des Unités Commerciales en alternance, j'ai donc bénéficié d'une formation Manager. J'ai obtenu mon diplôme avec l'équivalent de la mention assez bien! Par la suite j'ai occupé le poste d'équipier polyvalent au KFC Balma Gramont. Parallèlement j'ai effectué une réorientation dans l'institut ADONIS (école préparatoire aux concours infirmiers). Actuellement Infirmier dÉtat diplômé de l'institut de formation en soins infirmiers de Pamiers (09), jai choisi de développer mes compétences à la clinique de lOccitanie (Muret 31) ainsi quau sein de Agem Santé Intérim (31).

De par mes origines je suis bilingue espagnol, j'ai un niveau moyen en anglais et des bases en latin et italien.

Par ailleurs je suis une personne sérieuse, motivée, souriante, dynamique, rigoureuse et autonome.



Mes compétences :

Bureautique

Chef d'équipe

Restauration rapide

Vente directe

Formation

Soin

Relationnel

Infirmier

Aide-soignant

Organisation

Encadrement

Prise en charge

Soins infirmiers