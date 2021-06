Florian THEILLARD

Mon expérience professionnelle est plurielle.

J'interviens principalement pour des fonctions d'assistances auprès des particuliers et des professionnels.



Des domaines variés allant du coaching sportif, à l'accueil et conseils clients, une expérience dans le monde du luxe : comme réceptionniste-concierge en hôtellerie, conciergerie privée et conciergerie "clé d'or".



Depuis Août 2014 conseiller clientèle et commercial en mutuelle, assurance et protection sociale ( particuliers et professionnels ) .

Passionné par le conseil et le service clients, je me forme au conseil en gestion de patrimoine et CGPC en cours.



Mes compétences :

Adaptabilité

Curiosité

Flexibilité

Professionnalisme