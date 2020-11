Floriane CARNET

Forte d'une expérience de 2 ans en tant que Téléconseillère chez Orange et à la SAUR, mais également comme Assistante Gestion Technique Client dans cette première entreprise, je souhaite rester dans un domaine de conseil clients, de contact humain.

Dernièrement secrétaire médicale sur une plateforme spécialisée en radiologie, ce contact patientèle m'a permis de découvrir une autre facette de la prise d'appel et du contact humain.



Reconnue en Qualité de Travailleur Handicapé depuis fin Mai 2014 je m'oriente également vers des postes correspondant à mes capacités physiques, et m'oriente depuis peu vers du télétravail et/ou du temps partiel.



Ma force et mon plus réside dans mon discours et mon relationnel forgés durant quatre ans, face à une clientèle parfois exigeante mais aussi avec mes patients, dans la gestion de l'urgence et du bien-être.



La formation orange m'a permis de prendre de l'assurance face aux cas parfois conflictuels où calme et patience me permettent de finaliser une conversation de façon sereine.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Ecoute active

Réponses adaptés

Suivi de protocoles

Gestion des conflits

Informatique

Gestion simultané d'applicatifs et multi-écrans

Lecture de plan de raccordement