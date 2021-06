Formation ACPQUALIFE

QUI SOMMES-NOUS ?



D'abord connu sous le nom de Qualife puis sous Acpqualife, notre département « formations » est un organisme de formation entièrement dédié dans les métiers du Test (https://www.acpqualife.com/formations)



Ainsi, nous dispensons des formations professionnelles qui peuvent financées au travers :

> du budget formations de nos clients

> De lOPCO de nos clients

> Du CPF pour la formation ISTQB Fondation



Nos formations sont entièrement orientées Tests Logiciels et notre catalogue se compose de la façon suivante :

1- Formations méthodologiques

2- Formations Certifiantes :

IQBBA

IREB

ISTQB

TMMi

A4Q Selenium

3- Outils de de Tests

4- Agilité



A ce jour, ce sont plus de 4000 stagiaires formés.



NOS ATOUTS :

> dispense de formations professionnelles depuis 2007;

> acteur reconnu dans les métiers du test ;

> animation de formations de qualité ;

> programmes méthodologiques et certifiants IQBBA, IREB, ISTQB TMMi ;

> centre dexamen reconnu par le GASQ

> des formateurs encore dans lopérationnel ;

> capacité à proposer un cursus cohérent et pragmatique de formations sur les tests



CATALOGUE :



> Téléchargez le catalogue intégral de nos formations : https://www.acpqualife.com/formations



LIEUX D'INTERVENTION :

> Intra entreprise : Intervention au niveau National

> Inter entreprise : Aix / Sophia, Paris



MODE DINTERVENTION :

> Présentiel

> A distance

> E-learning (ISTQB Fondation)





CONTACT :

Mail : formations@acpqualife.com

Tél : 06 87 08 59 08

Responsable : Mlle Delphine HUON