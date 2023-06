Fouad YOUSFI

Je suis cofondateur et gérant du cabinet FYXis Consulting Services (créé en 2012) où je suis en charge de développer de nouvelles opportunités business dans les domaines IT & RH, depuis la définition de la stratégie SI/RH, politique RH, management des services IT, gouvernance SI, pilotage RH, organisation et coaching auprès des directeurs SI/RH et middle-management, en passant par la gestion et le pilotage des projets...

Le cabinet, bien que jeune puique créé en janvier 2012, compte de par ses fondateurs une expérience riche et diversifiée de +25ans dans les domaines RH et IT dans différents secteurs d'activités (administration publique, transport, bancassurance, telcos & utilities).

Auparavant, j'ai été DRH dans le transport aérien. J'ai été confonté à une grande problematique de transformation RH ou plus simplement la digitalisation de la DRH ...

Je m'intéresse principalement aux méthodes permettant de rendre les activités de la GRH (y compris aussi le développement RH) simples et intuitives ... en effet, aussi simples qu'une succession de workflows automatisés... La RH, avant d'être une science humaine, c'est d'abord beaucoup de bon sens.

Je porte un intérêt particulier à la GPEC (la vraie pas la théorique) et à la gestion de l'équilibre dans les relations sociales de l'entreprise, un catalyseur vers soit la performance (et l'amélioration continue) du collaborateur soit le chaos artistique de l'entreprise (les chiffres en yoyo!). Le jeu (d'équilibre) social de l'entreprise est en effet un exercice dangereux car vous naviguez sur le fil du rasoir par moments ... mais qui vaut l'exercice !!!



A titre personnel, je m'intéresse, entre autres, à la RH (développement RH, GPEC, REC, gestion des relations sociales, relations sociales, gestion des projets et gouvernance SI (Prince2, PMP, MSF, COBIT, CMMi ...), réingénierie des processus, management des services ITIL ...

Je suis persuadé que les normes et les référentiels, au delà de leur aspect théorique, peuvent se révéler être de vrais "catalyseurs organisationnels" pour la gestion des services IT et notamment l'amélioration de la qualité de service y afférant.



Avant cette expérience, j'ai occupé le poste de DSI dans des structures bancaires et de gestion de la relation client. Auparavant, j'ai évolué au sein de Microsoft en tant que Engagement Manager et ensuite Directeur des Services en charge des ventes et mise en oeuvre des projets phares en Afrique du Nord (gov, Telco, Finances et Utilities).



Mes compétences :

5.Gestion des Services IT (via ITIL)

4.Emerging Markets

4.Direction des Systèmes d'Information

7.Plateforme Microsoft SQL Server

3.ELearning

7.Service-Oriented Architecture

7.Microsoft SharePoint

4.Schéma Directeur Informatique

1.Direction des Ressources Humaines

4.Urbanisme et Architecture SI

7.Plateforme Microsoft .NET

1.SIRH

3.PRINCE2 Methodology

4.Audit Processus

3.Project Management Office

2.Gestion & Rétention des Talents

4.Gestion de Projets de Transformation

3.Program Management

4.Audit Systèmes d'Information

2.Relations Sociales & Syndicales

2.Politique et Développement RH

4.Cartographie/Modélisation Processus (RH/IT

1.GPEC