France FRANCE LAMARCHE (LAMARCHE)

Reconnue, en qualité de Responsable technico-fonctionnel SIRH-PAIE, j'interviens depuis 18 ans pour de nombreuses sociétés de renommée internationale.



Mes compétences informatiques sur des ERP spécialisés en ressources humaines, paie, finance AR, AP et GL et gestion des temps et activités couplées à mes connaissances en gestion du personnel et comptabilité m'ont permis d'intégrer des projets de grande envergure portant sur des enjeux de 2,500 à 150 000 salariés, dans les domaines SIRH (Gestion administrative, formation, paie public et privé, GTA, comptabilisation générale et analytique de la paie).





Spécialisations : PeopleSoft , PeopleNet , Chronotique, HrAccess, SIRH, GA, Paie, Interface, GTA , Chef de projet SIRH, Comptabilisation de la paie.



Mes compétences :

PeopleSoft Human Resources

Peoplesoft

budgets

VBScript

PeopleSoft People Tools

Oracle

Microsoft SQL Server

Change Management

COBOL

Accident and Emergency