France PITOT

Soigneur animalier en aquarium depuis 4 ans après une reconversion professionnelle, je recherche un poste de soigneur animalier en aquarium ou encore avec d'autres animaux car je dispose du certificat de capacité animaux domestiques et j'ai une expérience en tant que bénévole dans un refuge pour animaux.



Mes compétences :

Tenue et service de bar et de salle

Gestion de planning

Gestion de conflits dans les organisations

Gestion de caisse

Outil informatique

Tri et archivage de dossiers

Manipulation de cartes, d'espèce et de jetons

Surveillance de table de jeux

Calcul mental

Accueil physique et téléphonique

Surveilance et premiers soins aux animaux

Contention d'animaux

Nourrisage d'animaux domestiques et non domestique

Entretien de locaux et d'aquariums selon les règle

Suivi de données

Création et mise en place d'aquariums

Reproduction d'espèces marines

Gestion des stocks

Analyses biologiques