Marie DENIS

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi administratif, secrétaire ou assistante de direction, dans tous domaines.

Je suis assez rigoureuse et plutôt déterminée dans tout ce que j'entreprends.

Discrétion, sens du contact, et autonomie font partie des qualités que j'ai pu acquérir au cours de mes divers expériences.



Mes compétences :

Traitement des éléments variables de paie

Suivi des dossiers longues maladies

Traitement et suivi des oppositions et saisies sur

Mutuelle d'entreprise

Traitement des demandes des salariés

Remboursement titres de transport

Gestion diverses absences

Création et mise à jour de procédures de paie et A

Gestion administrative des entrées/sorties du pers

STC (bulletin, AED, certificat de travail...)

États post paies

DSN mensuelles et événementielles

Représentation du personnel, élections, instances

N4DS

Assistanat juridique (aide dossiers contentieux et

Gestion d'offres d'emploi, candidatures...

Traitement des factures et relances des impayés

Organisation de réunions, déplacements, voyages...

Mise à jour bases de données

Gestion d'agenda

Rédaction divers documents

Accueil physique et téléphonique

Gestion stocks, commandes...

Suivi budgets

Assistanat classique

Gestion des IRP