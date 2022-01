Francis BRETAUDEAU

Bonjour,



J’ai plus de 20 ans d’expérience dans l’informatique, comme prestataire de service, puis comme responsable du système d’information du Groupe Sigma.



Durant la première partie de ma carrière, j’ai été en permanence aux contacts des clients, principalement dans des contextes de maitrise d’œuvre au forfait. J’y ai appris le sens du service, les méthodes de pilotage de projets et l’orientation client.



Depuis 7 ans, je gère le système d’information du Groupe Sigma avec pour ligne directrice :

- La rationalisation des applications et des infrastructures,

- L’apport d’innovation au service de la performance et de la création de valeur,

- La maitrise budgétaire,

- Une qualité de service garantie.



Bien cordialement.



Mes compétences :

Chef de projet

Conformité

DSI

ERP

Gestion de Parc

Gouvernance

Groupware

Infogérance

ITIL

Maintenance

Management

Management SI

RSI

SAM

Schéma directeur

Sécurité

Urbanisme

Direction des systèmes d'information

Gestion de projet