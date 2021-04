Francis CASTIN

Je développe des partenariats avec des Intégrateurs, Grossistes et Opérateurs régionaux et nationaux, je détecte des projets Grands Comptes jusqu'à leurs réalisations avec les partenaires.



J'ai débuté ma carrière dans la technique pendant une dizaine d'années, J'ai ensuite évolué vers les Ventes Directes 5 années et depuis 12 ans en Ventes Indirectes , j'ai mis en place des réseaux de distribution de Constructeurs et d'Opérateurs Telecom, réalisé des objectifs de CA dans la distribution de PABX et d'offres Voix/data chez Lucent Technologies et Neuf Telecom.



A ce titre,

au contact des acteurs du marché des Telecoms, je négocie et développe des partenariats de distribution.

Dans un contexte technologique et très concurrentiel, je définis la politique de distribution en fonction du profil des Distributeurs.



Mes compétences :

IPBX

Key Account Manager

VoIP

Conseil