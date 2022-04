Francis GUERIN

Mon parcours professionnel s'est déroulé au sein de l'industrie pharmaceutique (Chiesi, GSK, sanofi).

J'y ai occupé des postes de Délégué médical, Directeur Régional, Directeur des ventes et enfin de Directeur de la formation.

Consultant en Formation et Développement professionnel depuis 2007, je propose mes services dans les domaines suivants: Management opérationnel, Management des Hommes, Management de Managers, Management de projet, Techniques de communication, Prise de parole en public, Conduite de réunion, gestion du temps et des priorités.

Les dernières missions qui m'ont été confiées m'ont amené à animer de nombreux Team building. les réorganisations au sein des Entreprises imposent aujourd'hui ce type d'exercice. (partage de valeurs, cohésion des équipes, esprit entreprenarial, pilotage et accompagnement du changement....)