Naima PULTIER

Alliance Phoning spécialisé dans la communication et prospection des entreprises et dotée d ' une expertise avec des méthodes adaptées a chaque structure.

Plusieurs axes pour atteindre ses objectifs de développement avec du conseil accompagnement personnalisé avec des actions appropriées a chaque type de besoin.

Notre objectif c 'et de vous aider a vous mobiliser sur votre fonction principale et de ne pas vous éloigner de votre coeur de métier en externalisant votre force de vente





Mes compétences :

Conseil

Marketing

Management

Développement commercial