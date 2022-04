Francis HERBERT

Ingénieur de formation, mes principaux domaines de compétences sont :

- Projets Techniques Industriels,

- Travaux Neufs,

- Amélioration Continue,

- Maintenance

avec un aspect terrain fort au sein de structures de petites tailles.



J'ai effectué ce parcours dans différents secteurs industriels et un environnement international :

- Agroalimentaire,

- Métallurgie et

- Agrochimie.



Les process de mélange, les lignes d'assemblage et les lignes de packaging sont les domaines ou j’évolue.

Outre ces domaines, la conception, la mise au point, la formation et le démarrage de machines spéciales en France et à l’international sont également une source d'épanouissement professionnel et personnel.



Dans mes fonctions, j’intègre de nombreuses responsabilités liées à la sécurité et l'environnement.



Mon très bon niveau d’anglais (TOEIC = 950) me permet d’être à l’aise dans toutes les situations. J’ai formé en langue anglaise des ingénieurs, techniciens et opérateurs sur des machines conçues en France.

J’ai démontré ma mobilité géographique en France et à l’international (2 années aux USA).



Au travail ma hiérarchie apprécie ma disponibilité, ma souplesse, ma réactivité et ma polyvalence.

Mes collègues et mes collaborateurs aiment ma capacité d’écoute.



Je suis dynamique, curieux, ponctuel et factuel.

J’aime le travail en petits groupes et j’ai le gout du détail (Perfectionniste).

Je fais travailler mon imagination en me déplaçant sur les salons et au travers de la lecture de revues techniques.





Mes compétences :

Conduite de projets

Sécurité

Environnement

Electrotechnique

Automatisme