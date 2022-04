Francis IMATTE

Autodidacte je débute chez HEPPNER à FORBACH 57 comme pointeur de quai en 1981 et je termine en 2000 comme responsable d'arrivage-d'expédition après avoir appris mon métier avec de bons professionnels du transport et de nombreux stages et formations. Je rejoins T.R.I pour de la distribution et de l'exploitation ,puis S.T.S-EROB a Morhange 57 comme chef de transport de 2002 a 2009.



Voulant réussir un challenge je rejoins les transports ZIEGLER à SAINT-AVOLD 57 comme responsable d'exploitation et de camionnage. A la recherche d'un nouveau challenge dans le transport, je suis libre de suite, motivé, mobile.

Je suis à la retraite depuis le 01/01/2018



Mes compétences :

Management