Francis JEROME

Travailleur social à la base, j'ai acquis une expérience en informatique en créant une première société en 1997.



Allier informatique et mobilité professionnelle sont deux aspects qui existent mais ne sont, à mon sens, pas assez développer ou du moins restent trop terre à terre...

On doit s'inspirer de l'évolution des sciences humaines mais aussi neurolinguistiques pour développer des applications.



Une nouvelle ère commence en 2012 avec de nouvelles responsabilités. Je vais mettre de côté l'aspect consultant de mon activité pour me consacrer pleinement à la gestion du Fongecif Franche-Comté



