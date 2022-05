Stéphane VIEUXMAIRE

Bonjour



L’énergie est contagieuse. Si tu veux voler avec les aigles, tu devras arrêter de nager avec les canards ,j'adore cette phrase .Votre succés n'est qu'une question de relation et d'échange.



Bon si je parlais un peu de moi :



Riche d'une expérience industrielle pendant plus de 17ans(chef d'atelier ,responsable d'ilot autonome et responsable de production) ,j'ai décidé de tourner la page et me consacrer aujourd'hui dans le domaine du relationnel en intégrant un organisme de formation spécialisé dans le domaine sécuritaire en industrie .



Je retrouve les vraies valeurs d'un métier d'échange de partage, de valorisation ou l'être humain est au cœur de mes objectifs.



Malgré tout, suite a deux licenciements ou je me pose aujourd'hui encore une vraie question "à quand le prochain ?" Et bien voila me voila à nouveau licencié depuis début Juillet.

j'ai par conséquent pris la décision d'accompagner également mon épouse dans le développement de notre entreprise au niveau national et international .

Sécuriser notre avenir professionnel et financier,continuer de réaliser ses rêves,penser à l'avenir de notre petit garçon devient une priorité dans cette économie ou le monde du salariat devient de plus en plus précaire.



Alors retroussons nos manches et actions!!!!!!!



Je me suis inscrit sur ce site afin d'échanger vos idées ,vos projets ,vos motivations alors n'hésitez pas à me contacter



je vous laisse avec des citations qui m'animent chaque jour



"La réussite passe par la persévérance."la persévérance n'est pas une longue course,c'est beaucoup de petites courses les une aprés les autres."



"Dans vingt ans vous serez plus déçus par les choses que vous n’avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus. Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez.



« Le seul endroit où le mot succès vient avant le mot travail est le dictionnaire. »



« Il y a deux types de personnes. Celles qui agissent déjà, et celles qui agiront… un jour… »



"Nous devenons ce que nous faisons continuellement. L’excellence n’est pas un exploit, c’est une habitude !"



Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles



Le génie est fait d’un pour cent d’inspiration et de quatre-vingt-dix-neuf pour cent de transpiration –









A bientot



Stéphane





Mes compétences :

Emphatie

Écoute de l'opportunité

Ambitieux et compétiteur

Persévérance et intégrité

Capacité à travailler en équipe

Rigoureux et plein d´entrain

Chef d'entreprise

Esprit d'équipe

Relationnel