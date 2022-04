Francis KAESEBERG

Depuis plus de dix ans,je me suis spécialisé en informatique.

Après un début en qualité d'holiner,je me suis formé en tant que technicien réseau par un stage à L'AFPA de Technicien Supérieur Réseaux Informatiques et Télécom d'Entreprise.



En Novembre 2007 j'ai obtenu la certification CISCO CCNA

En 2009 j'ai obtenu la certification LINUX LPIC1



En 2010 j'ai obtenu la certification MICROSOFT MCSE



Je recherche aujourd'hui un poste lié à L'administration de réseaux et systèmes.



Mes compétences :

Administration

Administration réseaux

Administration Réseaux et Systèmes

Anglais

Cisco

Linux

Réseaux et systèmes