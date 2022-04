Elvire AGUESSY

Titulaire d’un Master RH spécialisé dans le management des compétences et des organisations, j’ai une expérience de 8 ans dans la gestion opérationnelle des ressources humaines. Après plus de 6 ans dans le secteur du service informatique pendant lesquelles j’ai développé et structuré la politique RH d’une PME ; j’ai poursuivi mon expérience dans le domaine de la mutualité en tant que Chargée de missions RH avec un volet opérationnel sur les problématiques de recrutement, formation et gestion des compétences ainsi qu'un volet projet GPEC.



Ces expériences m’ont permises de consolider mes compétences dans le développement RH au sein d’entreprises en pleines transformation et ont été humainement et professionnellement très enrichissantes.



Aujourd’hui, je suis à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle me permettant de développer et mettre en œuvre mes compétences dans le management RH.



Mes compétences :

Recrutement

Formation

Gestion des compétences

Gestion du personnel

Ressources humaines

GPEC