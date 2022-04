Francis KANDJIAN

Actuellement co-fondateur et gérant de la société AD'FORALL, je travaille sur le net depuis 1998.

Ayant rejoins la régie publicitaire ADVERLINE en 2001, j'assiste à l'avènement de la publicité sur Internet sous toutes ses formes et où je me spécialise dans la diffusion de tous les types de contenus publicitaires sur Internet.



Avec mon associé Fabrice Talazac, qui a travaillé 6 ans au sein de l'agence RE-MIND, nous avons décidé de créer AD'FORALL afin de mettre nos compétences et savoir-faire au service des professionnels désirant faire leur propre communication sur le web.



Mes compétences :

Google