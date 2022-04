Après plus de 25 ans d'une riche carrière dans les domaines du Commerce et du Management, en B to B

ainsi qu'en B to C, Je suis à l'écoute...



Mes compétences :

Management Commercial

Administration Entreprise

Recrutement

Développement commercial

Negociation

Administration de Biens

B to B

B to C

Gestion des Ressources Humaines

Transversalité savoirs